Nice : La LFP va se saisir du dossier autour des chants sur la mort de Sala

Lourde amende et huis clos partiel ?

Le communiqué des Ultras Populaire Sud de Nice suite au chant sur Emiliano Sala.

. Mercredi soir, à la 9ème minute de la rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne (4-2), des supporters du club azuréen ont détourné un chant censé être en l'honneur d'Emiliano Sala (qui portait le numéro 9 à Nantes). Au lieu des paroles traditionnelles - "C'est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala" - les personnes concernées ont scandé un chant indigne, en relation avec les circonstances de la mort de l'ancien élément de Nantes ; "C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau".Selon les informations de RMC Sport, le délégué présent à l'Allianz Riviera mercredi soir a bien noté dans son rapport les chants entendus.. Toutefois, déjà sanctionné en août dernier face à l'OM, Nice se retrouve face à une situation de récidive. Alors, les sanctions pourraient être lourdes. RMC Sport explique que le club azuréen risque une amende conséquente et du huis clos partiel.Juste après le match, Christophe Galtier a livré son sentiment en conférence de presse. " Je n'ai pas de mots.".Et ce jeudi, après avoir été sous le feu des critiques, les supporters de l'OGC Nice de la Populaire Sud, ont répondu. A travers un communiqué lunaire., mais aussi de notre nissardité, toute réunie dans cette phrase : 'M'en bati, sieu Nissart', symbole de notre autodérision et de l'esprit désinvolte (parfois trop certainement) qui est le nôtre", peut-on lire. Évoquant une "erreur", ils ont également adressé quelques mots à la famille d'Emiliano Sala. "Le groupe adresse une nouvelle fois ses plus sincères condoléances à la famille d'Emiliano Sala (la mémoire sélective de certains les empêche de se souvenir que nous lui avons rendu hommage lors de sa disparition et que nous avons fait de même lors de la finale...)".Christophe Galtier, lui, est également ciblé, de façon assez virulente.mais qui n'ont pas empêché la tribune d'être présente hier et de pousser les siens jusqu'au bout". Les Ultras de la Populaire Sud notent également : "Que les indignés et autres donneurs de leçons s'insurgent pour de vrais sujets", avant de conclure : "Repose en paix Emiliano".