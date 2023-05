Nice: Khéphren Thuram ne rejouera pas de la saison

C'est un gros coup dur pour l'OGC Nice. Victime d'une lésion de la cuisse droite, Khéphren Thuram devrait être indisponible pour le reste de la saison. En conférence de presse avant la réception de Toulouse, Didier Digard n'a pas apporté de bonne nouvelle concernant l'état de son milieu de terrain. "Il y a de grandes chances que sa très longue saison soit terminée un peu plus vite que cela aurait dû être".

Digard prend sa part de responsabilité

C'est lors de la rencontre face à Strasbourg que l'international français a senti une gêne. Sorti à la 43e minute de jeu, Thuram va manquer la rencontre de ce week-end contre Toulouse. Mais cette blessure pourrait même le pénaliser encore plus longtemps que prévu puisqu'il pourrait aussi manquer les deux rencontres suivantes. "J’ai ma part de responsabilité (dans la blessure, ndlr). Je l’ai beaucoup trop exposé. Il se donne les moyens de pouvoir enchaîner. Il est ultra professionnel. Mais à un moment donné, je dois penser au joueur, le faire souffler. Je ne l’ai pas fait et je m’en veux", regrette l'entraîneur de Nice. Actuellement dixième de Ligue 1, les Niçois n'ont plus grand-chose à espérer de leur fin de saison.