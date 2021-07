Nice : Justin Kluivert rejoint le club en prêt

Un ailier pour le Nice de Galtier

Attendu depuis quelques jours,. Le club azuréen a officialisé la nouvelle sur son site officiel. C'est sous la forme d'un prêt (avec option d'achat, montant non dévoilé) que le jeune élément âgé de 22 ans débarque en Ligue 1. Fils de Patrick Kluivert, Justin évoluait la saison passée sous le maillot du RB Leipzig en Bundesliga, avec un bilan peu glorieux (3 buts et 1 passe décisive en 19 matchs de championnat d'Allemagne).Dans l'effectif de l'OGC Nice, Kluivert ne sera pas seul, car il retrouvera Kasper Dolberg avec lequel il a évolué à l'Ajax Amsterdam (2016-2018). "A 22 ans, Justin Kluivert s’apprête désormais à revêtir la tunique rouge et noir pour découvrir la L1. Le milieu offensif de couloir évoluera sous les ordres de Christophe Galtier,, indique Nice dans son communiqué officiel. Neuvième du dernier exercice de Ligue 1, Nice se donne les moyens de lutter pour les places européennes. Outre Kluivert, qui devrait évoluer en tant qu'ailier dans le 4-4-2 de Galtier, le club s'est déjà offert les services de Melvin Bard (en provenance de l'OL), Calvin Stengs (de l'AZ Alkmaar) et Jean-Clair Todibo (transféré définitivement). Kluivert est encore sous contrat avec l'AS Rome jusqu'en 2023 mais devrait posséder l'ambition de démontrer son niveau en Ligue 1.