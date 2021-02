Nice : Inquiétude pour Reine-Adélaïde

Décidément, Jeff Reine-Adélaïde n'a pas de chance. Alors qu'il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit avec l'OL en décembre 2019, l'international Espoir a cette fois été touché au genou gauche suite à un duel avec Caio Henrique dans les dernières minutes du derby entre Monaco et Nice mercredi soir (2-1). « Les premiers indices ne sont pas très encourageants » a affirmé l'entraîneur niçois Adrian Ursea en conférence de presse d'après-match. « On ne sait pas exactement la nature de la lésion. Il va effectuer des examens demain matin. Je suis un peu inquiet. J'espère que ce ne sera pas trop grave. On lui apporte tout notre soutien. Ce n'est pas facile à encaisser ». Un coup dur pour les Aiglons qui ont déjà perdu leur capitaine Dante en raison d'une rupture des ligaments croisés.

Beaucoup de soutien pour le joueur

À la fin du match, plusieurs clubs ont apporté leur soutien à l'ancien Angevin. À commencer par l'adversaire du soir. Niko Kovac, l'entraîneur de Monaco, a évoqué la sortie du joueur en conférence de presse : «Sur les réseaux sociaux, le club monégasque a réaffirmé son soutien : « On espère sincèrement que ce n'est pas trop grave pour le joueur niçois ». Angers, son ancien club, a également tenu à avoir une pensée pour le joueur avec un court message sur les réseaux sociaux : « Sois fort Jeff ». Si l'OL, qui l'a prêté à Nice, n'a pas encore officiellement réagi, les supporters lyonnais ont eux affiché leur soutien sur les réseaux sociaux. Reine-Adélaïde va passer plusieurs examens médicaux dans la journée du jeudi afin de déterminer l'ampleur de sa blessure et sa durée d'absence.