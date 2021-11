Nice : Galtier veut s'inspirer de Manchester City contre le PSG

Actuellement 3eme du championnat de France, Nice marque le pas ces derniers temps. En effet, sur les trois derniers matchs, les Aiglons restent sur deux défaites à domicile, contre Montpellier début novembre (0-1) et Metz samedi dernier (0-1). Forcément, cette dynamique n'a pas de quoi rassurer l'OGCN avant un très, très gros test ce 1er décembre. Car, lors de la 16eme journée de Ligue 1, les Azuréens se déplacent au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain (21h), un véritable choc de haut de tableau. Avant ce rendez-vous important, Christophe Galtier a fait le point sur la situation de son équipe face à la presse. « Il faut que l'on retrouve un certain état d'esprit mais surtout un juste équilibre. Cela fait sept ou huit matchs lors desquels nous prenons au moins un but, c'est beaucoup trop », a notamment reconnu ce lundi l'entraîneur champion de France avec Lille l'an dernier.

« Il faut bien défendre contre Paris »

« Vous attaquez bien quand vous défendez bien. Je ne parle pas de baser le football sur l'aspect défensif mais, quand on défend bien, on attaque bien. Le PSG ? J'ai pu voir des images du match de Manchester City. Cela reste une équipe extraordinaire et avant toute chose elle a certainement bien défendu contre Paris. Il faut bien défendre contre Paris. Le football de haut niveau demande de bien défendre. Après quand vous avez de la qualité offensive, et j'estime que l'on a de la qualité offensive, cette qualité offensive peut s'exprimer, a par la suite déclaré Galtier, en conférence de presse, dans des propos repris par L'Equipe. Si vous défendez mal, vous récupérez le ballon très bas et très loin. Vos attaquants ou vos joueurs offensifs se retrouvent trop loin du but adverse et trop loin les uns des autres pour pouvoir combiner. » Aux Aiglons de mettre sa place sur le terrain.