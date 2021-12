Nice - Galtier : "On doit vite stopper cette hémorragie"

"Je suis convaincu qu'on est en deçà de ce qu'on peut faire"



Christophe Galtier a fait le point sur son effectif, à deux jours de #SRFCOGCN

Conscient de la mauvaise dynamique de l'OGC Nice (3 matchs consécutifs sans victoires en Ligue 1), Christophe Galtier a dû avoir un dialogue avec son groupe suite au revers concédé face à Strasbourg, dimanche à l'Allianz Riviera (0-3)., a reconnu le technicien du club azuréen, ce vendredi en conférence de presse, avant le déplacement à Rennes, dimanche dans l'optique de la 18ème journée de Ligue 1 (15 heures).Si enthousiasmante en début de saison, son équipe n'affiche plus autant de garanties, et se montre plus friable sur le plan défensif ces dernières semaines. L'ancien entraîneur de Lille a reconnu sans peine que Nice n'était pas au meilleur de sa forme, tant dans le contenu des matchs que dans les résultats bruts. Désireux de rapidement "stopper cette hémorragie", Galtier s'est montré certain que ses joueurs pouvaient développer un niveau plus élevé : "Il y a trop d'écart entre ce que nous avons pu présenter à un certain moment - alors, est-ce qu'on était au-dessus de notre niveau, peut-être ? - et ce qu'on produit actuellement -, a-t-il affirmé.Contraint de composer sans Robson Bambu (blessé), et ayant des incertitudes autour des présences de Melvin Bard (mollet), Morgan Schneiderlin (gastro) et Jean-Clair Todibo (au chevet de sa mère ce vendredi, à Paris),. "On va voir. C'est possible", a-t-il répondu sur le sujet.