Nice : Galtier, nouveau coup de pression

L'OGC Nice affronte Angers, ce dimanche, avec la ferme intention de confirmer ses progrès entrevus lors de ses dernières sorties. C'est en tout cas le message que Christophe Galtier a souhaité faire passer à ses joueurs, ce vendredi en conférence de presse.

"Si on prend comme repère Troyes, on n'a pas besoin de se déplacer"

"On arrive à notre troisième match de la semaine, a lancé le technicien. Si on prend comme repère Troyes, on n'a pas besoin de se déplacer. On n'y va pas, on fait des économies et on laisse les trois points à Angers. Maintenant, si on a comme repère certains matchs à l'extérieur, je pense notamment à Saint-Etienne et même Nantes, où on a été en difficulté mais on avait la détermination, ça sera plus intéressant. (...) Il y a ce qu'on va vouloir mettre dans le match, et surtout quelle histoire on va vouloir donner à ce match", a conclu l'ancien coach de Lille. Les Aiglons sont prévenus.