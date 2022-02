Nice : Galtier ne veut pas voir de suffisance face à Versailles

Le coach Galtier l'a confirmé en conférence de presse avant #OGCNFCV78

Galtier espère que le carton rouge de Kluivert sera annulé

Nice ne devrait pas prendre Versailles de haut. Ce lundi en conférence de presse, Christophe Galtier a transmis un message à son groupe avant l'opposition face à la formation de National 2. "On est dans la position du favori mais je me répète, une demie, c’est un comportement, un investissement total, beaucoup d’énergie à donner, à transmettre. Il faut se donner le maximum de chances d’aller en finale", a prévenu le technicien dans des propos rapportés par Nice-Matin. Valorisant le "magnifique" parcours réalisé par son futur opposant (qui a notamment éliminé Toulouse, ndlr), le natif de Marseille a continué : "Cette équipe va jouer avec beaucoup de générosité, d’engagement, possède des points forts.On va devoir emballer ce match mais également faire attention aux transitions."Pour cette rencontre, Galtier a confirmé la titularisation de Marcin Bulka dans les buts du club azuréen. Si il sera privé de Dante et Justin Kluivert (suspendus), il est revenu sur le carton rouge infligé à son ailier lors du nul concédé à Strasbourg, samedi (0-0). "Il n’a jamais fait de geste obscène, ni dit au quatrième arbitre de la fermer. Il a juste laissé entendre aux arbitres de discuter davantage entre eux. Avant de sortir le rouge, je pense qu’il y aurait pu avoir un échange ou une explication. Si cela avait été le cas, Madame Frappart n’aurait jamais expulsé Justin, qui est un garçon bien élevé., a confié l'entraîneur de l'OGC Nice.