Nice - Galtier : "Le meilleur produit dopant naturel, c'est la victoire"

Un nouveau choc pour l'OGC Nice. Vainqueur avec brio de l'Olympique de Marseille mercredi en quarts de finales de la Coupe de France (4-1), le club azuréen va affronter l'Olympique Lyonnais, samedi soir sur la pelouse du Groupama Stadium (21 heures). Troisième du Championnat de France, le groupe mené par Christophe Galtier devra répéter une belle performance afin d'envisager un résultat positif contre Lyon aux yeux du technicien qui s'est confié à la presse, ce vendredi. "Ce sera une affiche. Un match avec une grande exposition. Mes joueurs seront très attendus. À eux de savoir quelle histoire ils veulent donner à ce match-là, sans parler de résultat. Mais vous avez toujours plus de chances d'avoir un résultat quand vous êtes pied au plancher et déterminé", a-t-il expliqué.

"Aucune raison pour se réfugier sur l'aspect physique"

Soulignant l'importance de l'aspect mental avec des données statistiques à l'appui - 6 kilomètres de moins parcourus par rapport à Clermont dimanche mais 10 de plus que Marseille trois jours plus tard - Galtier a jugé son groupe prêt à répondre sur le plan athlétique : "Il ne doit y avoir aucune raison pour se réfugier sur l'aspect physique. Mes joueurs sont préparés et, généralement, le meilleur produit dopant naturel, c'est la victoire."

Les retours seront nombreux pour cette opposition contre l'OL : Jordan Lotomba, Walter Benitez, Danilo Barbosa et Kasper Dolberg sont tous remis du Covid-19, alors qu'Hicham Boudaoui, suspendu contre l'OM, sera là également. Jordan Amavi (entorse du genou) et Youcef Atal (fracture de la clavicule) sont indisponibles. Sondé sur le travail effectué par son homologue, Peter Bosz, Galtier a mis en évidence les nombreuses blessures et absences observées dans les rangs de l'OL, puis a répondu : "Peut-être qu'il y a une redécouverte de sa part de ce qu'était la Ligue 1. Mais je retrouve chez lui certaines animations que j'avais vues dans son équipe de l'Ajax quand on l'avait affrontée quatre fois avec Lille. Il y a ce style-là."