Nice - Galtier : "Je ne peux pas dire que ce sera plus abordable sans Mbappé"

Deux jours après sa qualification en finale de la Coupe de France, l'OGC Nice pense au PSG, qui se présentera samedi soir sur la pelouse de l'Allianz Riviera dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1 (21 heures). Le leader du championnat de France sera privé de Kylian Mbappé, suspendu, pour cette opposition. Alors que le club azuréen est invaincu cette saison contre Paris avec deux nuls (à l'aller puis en 8ème de finales de la Coupe de France, ndlr), Christophe Galtier n'a pas considéré que son équipe possédait un avantage psychologique., a tempéré le technicien (Nice-Matin), appelant ses joueurs à se libérer "dans la manière de défendre en avançant et dans l'utilisation du ballon".Le natif de Marseille n'a pas considéré le PSG plus prenable alors qu'il devra composer sans Mbappé, meilleur buteur du club de la capitale avec 14 réalisations en Ligue 1. Soulignant son importance "à la fois dans le jeu et les stats", il a valorisé les autres éléments de classe présents au sein de l'effectif entraîné par Mauricio Pochettino., a jugé Galtier, n’oubliant pas de citer les rôles d'Angel Di Maria et Marco Verratti. Puis de synthétiser : "c'est une équipe supérieure à la nôtre. Après, il y a l'histoire d'un match. Il faudra faire un résultat, notre position au classement (troisième) réclame des résultats pour rester à la lutte pour les places européennes."Sur le plan sportif, Nice a officialisé la prolongation de contrat de son inusable capitaine, Dante (38 ans). Le Brésilien arrivait en fin de contrat en juin et a annoncé ce jeudi avoir prolongé d'une saison, jusqu'en 2023, avec le club azuréen., a-t-il expliqué devant les médias, dans des propos relatés par L'Equipe. Puis de continuer sur l'émotion ressentie : "C'est plus qu'une histoire de club et de joueur. C'est plus que ça. C'est une histoire d'amour, on peut le dire. Je suis très intense dans tout ce que je fais dans la vie. Je n'oublie jamais les gens qui me tendent la main", a commenté Dante, qui a affirmé son désir de "jouer le plus longtemps possible".