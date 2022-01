Nice : Galtier impressionné par Brest

Pour son match de rentrée après la trêve internationale, l'OGC Nice va se confronter à Brest, en Bretagne, ce dimanche. Un déplacement périlleux face à l'une des formations les plus en vue du championnat de France ces dernières semaines. C'est le message que Christophe Galtier a tenu à faire passer.

Galtier : "On va jouer contre une équipe qui a une belle dynamique"

« On avait fait un bon match contre Brest, on avait gagné 2-1. Derrière, Brest a joué dix matches pour six victoires, trois nuls et une défaite, plus les qualifications en Coupe de France, a noté l'entraîneur du Gym. On va donc jouer contre une équipe qui est sur une belle dynamique. Michel (Der Zakarian) a su mettre en place son modèle de jeu, son plan, et c'est aujourd'hui une équipe beaucoup plus performante qu'elle ne l'était au moment où elle est venue jouer chez nous », a conclu un Galtier particulièrement vigilant.