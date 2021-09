Nice : Galtier estime que Gouiri est "encore loin du niveau" des Bleus

"Quand on parle de l'équipe de France, il y a une sacrée concurrence"

. Auteur de 4 buts en 4 matchs de Ligue 1 depuis l'entame de la saison, l'attaquant de l'OGC Nice figure avec Kylian Mbappé et Moussa Dembélé en tête du classement des buteurs du Championnat de France. Toutefois, d'après Christophe Galtier, son élément devra enchaîner les matchs de très haut niveau avec régularité afin de songer à attirer le regard de Didier Deschamps de façon concrète. En conférence de presse, ce vendredi, le natif de Marseille a évoqué ce thème, pas forcément le plus judicieux à cette époque de la carrière de Gouiri, âgé de 21 ans seulement.Il a encore beaucoup de chemin à parcourir mais il met toutes les chances de son côté parce qu’il travaille beaucoup, il est très investi. Il travaille avant, pendant et après l’entraînement. Il a de l’ambition, c’est bien. Il a de la personnalité, c’est très bien. Qu’il continue comme ça mais quand on parle de l’équipe de France, il y a une sacrée concurrence. Il en est encore loin, il aura besoin de quelques saisons pleines avec des matchs européens", a estimé Galtier. Pour autant, le coach du club azuréen a aussi reconnu que la polyvalence démontrée par Gouiri était un atout considérable : "Il fait un très bon début de saison lié à la performance de ses partenaires autour de lui. Il a aussi cette capacité à être polyvalent. C’est un atout, ce n’est pas un inconvénient. Avec une certaine forme de personnalité, il va chercher à imposer le secteur de jeu dans lequel il est le plus à l’aise. Il est encore jeune. Plus il aura de bagage technico-tactique en lui, mieux ce sera pour la suite de sa carrière."Capitaine de l'équipe de France Espoirs début septembre lors du succès des Bleuets face à la Macédoine du Nord lors des éliminatoires à l'Euro 2023 (3-0), Gouiri surfe sur une série de 4 buts marqués lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1.