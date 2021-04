Nice : Galtier envisagé comme entraîneur pour la saison prochaine ?

Nice voudrait doubler le salaire de Galtier

. Fort d'une série de deux succès consécutifs en Ligue 1, face à Marseille (3-0) et Nantes (1-2), le club occupe la dixième place du championnat de France, avec une fin de saison vide de perspectives. La présence d'Adrian Ursea pour la saison prochaine paraît utopique, alors qu'il occupe la fonction d’entraîneur par intérim depuis le licenciement de Patrick Vieira, survenu le 4 décembre 2020. Sans remettre en question le travail du coach roumain, les dirigeants feraient de Galtier une "priorité" selon la source.Selon des sources portugaises, Pedro Martins, coach de l'Olympiakos, serait aussi pisté par l'OGC Nice en tant que futur possible entraîneur. Un autre nom est évoqué : celui de Peter Bosz, ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, licencié il y a deux semaines par le club allemand en raison des mauvais résultats de l'époque - trois victoires sur les quatorze derniers matchs.En fin de contrat avec Lille en juin 2022, Galtier va en tout cas avoir une fin de saison très intéressante à vivre, alors que son équipe est en tête de la Ligue 1 depuis son succès face au PSG, samedi au Parc des Princes (0-1).Son président, Olivier Létang, invité de Top of the foot lundi soir sur RMC Sport, a mis les choses au clair sur son désir d'un futur avec Galtier à Lille., s'est-il exprimé.