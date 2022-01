Nice - Galtier : ''Beaucoup de courage, d'abnégation et de solidarité''

Christophe Galtier (entraîneur de Nice, Prime Vidéo) : « On n'avait pas joué depuis le 22 décembre. C'était un match de reprise pour nous. On a eu un peu de mal à mettre du rythme. Malgré ça, on marque un très beau but. Après, à dix contre onze, le match prend une autre tournure. Il fallait être très compact sur le plan défensif. On a défendu avec beaucoup d'intelligence, Walter Benitez a été omniprésent. Les attaquants ont bien travaillé pour bloquer les côtés, on a défendu assez bien dans la surface. On a fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation et de solidarité. On se doutait qu'en tenant le plus longtemps possible, il allait y avoir quelques situations favorables. En deuxième période, même si Brest a beaucoup poussé, quand ça s'est un peu plus ouvert, on a eu le bonheur de marquer le deuxième but à un moment important du match. C'est une belle performance dans un contexte difficile. »