Nice : Fracture du péroné pour Claude-Maurice

🔴 Redoutée par tout un club depuis dimanche soir, la mauvaise nouvelle est tombée : Alexis Claude-Maurice souffre d’une fracture du péroné. Le milieu de terrain sera opéré prochainement.#ForzaACM 🔴⚫️#OGCNice

La mine grave affichée par Adrian Ursea après la défaite de Nice contre Strasbourg (0-2) ne laissait rien présager de positif. "Avant de parler du match, je pense surtout à Alexis Claude-Maurice. On en saura plus demain avec les examens médicaux. Alexis a eu l'impression que c'était grave. C'est encore un jeune espoir qui se blesse", disait-il dimanche soir en conférence de presse au sujet d'Alexis Claude-Maurice.Ce lundi, donc, l'OGC Nice a communiqué au sujet du natif deMarqué, le club azuréen a indiqué sur son site officiel que Claude-Maurice souffrait d'une fracture du péroné. "Un terrible coup dur pour le joueur, particulièrement à son avantage lors de ses dernières sorties", peut-on lire. Puis l'OGC Nice continue en précisant que l'élémentGarçon attachant, Alexis fait l’unanimité auprès de tous les membres de la famille rouge et noir. Il pourra compter sur le soutien de tout un club pour revenir, plus fort." Titularisé à 37 reprises toutes compétitions confondues cette saison, Claude-Maurice a su se distinguer avec un bilan de 5 réalisations et 5 passes décisives sous le maillot de l'OGC Nice.