Favre : « Il faut accepter, passer au-dessus et continuer d'avancer »



Lucien Favre a fait le point sur son effectif avant #PSGOGCN #OGCNice #IssaNissa

— OGC Nice (@ogcnice) September 29, 2022

Une très bonne réunion au sein du club

Il est encore là. Lucien Favre sera aux commandes de l’OGC Nice pour le choc de samedi soir au Parc des Princes contre le Paris-SG à l’occasion de la reprise de la Ligue 1 et de la 9eme journée du championnat de France. Le technicien suisse, revenu cet été sur la côte d’Azur après deux premières années entre 2016 et 2018, était annoncé tout près de la sortie selon certaines rumeurs insistantes lors de la trêve internationale. Le nom de Mauricio Pochettino avait circulé abondamment alors que les Aiglons ont raté leur début de saison (13eme en Ligue 1 avec déjà 4 défaites au compteur)… Mais Favre est donc toujours à la tête de l’effectif.Jeudi, Lucien Favre est apparu fataliste sur ces bruits de départ. « Les rumeurs sont les rumeurs. Pas de problème, je connais ça. Maintenant, je me focalise sur les onze matchs jusqu'en novembre. Le reste, c'est comme ça. Ça peut arriver dans la carrière de tous les entraîneurs. Il faut accepter, passer au-dessus et continuer d'avancer. Il y a des mauvais moments partout », a observé le coach niçois en conférence de presse.Lucien Favre a également confié qu’il avait eu récemment une réunion avec Dave Brailsford, le directeur des sports du groupe Ineos, l’actionnaire majoritaire du club, les joueurs niçois et tout le staff de l'équipe première. « On a eu une très bonne réunion, c'était très bien. Dave s'est exprimé. Après j'ai l'habitude, j'en ai vu d'autres. Il y avait tous les joueurs, le staff, c'était très bien. Dave a été convaincant », a relevé le technicien de 64 ans. Nice est également engagé en Coupe d’Europe cette saison. Après le PSG, l’OGCN se rendra sur le terrain du FC Slovacko en Ligue Europa Conférence (3eme journée du Groupe D).