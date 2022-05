Quatre jours après sa finale de Coupe de France contre Nantes, l'OGC Nice doit se reconcentrer sur la Ligue 1 avec une place européenne à aller chercher. Les Aiglons sont installés dans le top 5 et peut encore rêver d'un podium. Les Verts, eux, luttent pour leur survie, et tenteront de réussir un gros coup.

Les stats à connaître (avec Opta)



Nice a perdu 3 de ses 5 derniers matches contre St Etienne en Ligue 1 (2 victoires), soit autant que lors des 11 précédents (5 succès, 3 nuls).



Nice a récolté 60 points après 35 matches de Ligue 1 2021/22, plus haut total pour un 5e à ce stade d’une saison dans l’élite, à égalité avec Bordeaux en 2009/10 (6e à la fin) et… St Etienne en 2014/15 (5e ).



St Etienne compte 31 points après 35 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition en comptant 3 points pour une victoire. Les Verts ont encaissé 70 buts cette saison dans l’élite, leur plus haut total sur un même exercice depuis 1958/59 (73).



St Etienne a perdu 4 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), soit autant que lors des 11 premiers de Pascal Dupraz à la tête du club (4 succès, 3 nuls).



St Etienne est l’équipe qui a eu le plus de capitaines différents au coup d’envoi d’un match de Ligue 1 cette saison (6) : Camara (15), Khazri (8), Kolodziejczak (8), Hamouma (2), Boudebouz (1) et Mangala (1).