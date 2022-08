Andy Delort (attaquant de Nice, Amazon Prime Vidéo) : « On l'a vu, je ne sais pas si c'est physiquement ou tactiquement, mais Marseille était au-dessus. Ils méritent la victoire, il n'y a rien à dire. On a modifié quelques trucs en seconde période, c'était un peu mieux, mais pas assez. C'est allé assez vite, on a encaissé le premier but d'entrée. Après, c'est compliqué de revenir contre des équipes comme ça, qui jouent et qui se créent des occasions. 3-0 à la mi-temps, c'est sûr que ce n'était pas évident. »