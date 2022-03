Andy Delort (attaquant de Nice, propos relayés par L’Équipe) : « C'est une belle, belle, belle semaine. Sur le but, on commençait à gagner du terrain, j'essayais de me faire oublier et j'ai frappé fort dans la lucarne sur le centre de (Calvin) Stengs. Paris a mis le pied sur le ballon, ce n'était pas facile. Mais on savait qu'on aurait des actions en contre. C'est beau de gagner ce match comme ça. Nous n'avons pas été battus par les Parisiens cette saison. À nous de nous servir de cette rencontre. Si nous voulons finir le plus haut possible, il faudra en remporter le plus possible. Nous avions de la confiance grâce à notre dernière confrontation (0-0, qualification aux tirs au but en Coupe de France). Nous avons été solides. Ce soir, c'était le feu au stade. On a besoin de tout le monde, c'est important d'apporter quelque chose en sortant du banc. L'esprit collectif fait la différence. »