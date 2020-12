Nice : Dante aborde le licenciement de Vieira

Dante ressent de la culpabilité pour le licenciement de Vieira

Victime d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche (début novembre face à Angers), Dante ne devrait plus rejouer de la saison avec l'OGC Nice. Alors qu'il traverse une période de rééducation, il s'est confié dans les colonnes de Nice-Matin. Notamment sur le fait d'avoir étendu son bail avec le club azuréen, alors qu'il affiche 37 printemps . "Cette prolongation, Julien (Fournier, le directeur du football) et le président (Rivère) me l’avaient promise quelques heures après ma blessure., a-t-il indiqué, avouant qu'il allait reprendre la course dans quelques semaines.Un autre sujet évoqué a été le licenciement de Patrick Vieira, remercié le 4 décembre dernier. Sous la direction du champion du monde 1998, Nice a affiché un bilan calamiteux, notamment en Ligue Europa. Dernier du groupe C avec 3 points et un total de 16 buts encaissés en 6 matchs, l'effectif ne s'est pas montré à la hauteur., a grincé Dante. Avant la reprise du championnat, le 6 janvier prochain et un déplacement sur la pelouse de Brest, le Nice d'Adrian Ursea occupe la douzième position de la Ligue 1.