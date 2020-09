Nice : Atal, plus de temps à perdre

Tout va très vite pour Youcef Atal. Depuis son arrivée en 2018 en provenance de Courtrai en Belgique, l’Algérien s’est rapidement fait un nom à Nice, puis en Ligue 1 et même en Europe depuis. En effet, si son transfert n’a pas fait beaucoup parler à l’époque, alors qu’il sortait d’une première saison sur le Vieux Continent marquée par les blessures, Atal n’a pas mis longtemps à mettre tout le monde d’accord. Devenu rapidement titulaire indiscutable, l’Algérien a alors brillé dans son couloir tant défensivement qu’offensivement. Précieux, il s’est même offert le luxe d’inscrire six buts pour sa première saison, dont un triplé contre Guingamp en avril 2019.



Un Fennec souvent blessé



Forcément, ses belles performances ne sont pas passées inaperçues dans son pays et Djamel Belmadi l’a logiquement retenu pour la Coupe d’Afrique des nations quelques mois plus tard. Si Atal a débuté la compétition sur le terrain, il a été contraint de vivre la fin de la belle aventure des Fennecs de loin. Touché en quart de finale contre la Côte d’Ivoire, il était alors victime d’une fracture de la clavicule qui a stoppé nette sa progression. De retour à Nice avec ce tant convoité titre, l’ancien de Paradou semblait repartir sur des bases élevées avant qu’une nouvelle blessure ne vienne contrarier ses plans. Opéré au ménisque du genou droit en décembre dernier, l’intéressé espérait alors revenir pour la fin de saison 2019-20. Manque de chance, la pandémie de coronavirus a tout bouleversé et l’Algérien de 24 ans a dû se contenter d’une saison avec 14 bouts de matchs au compteur.



Atal enfin lancé ?



Sur le retour et alors qu’il montait en puissance durant la préparation, Atal a été encore une fois retardé après une blessure aux ischios-jambiers. Après avoir manqué les deux premiers matchs de cette nouvelle saison, le latéral droit est désormais disponible pour le plus grand bonheur de Patrick Vieira, son entraîneur sur la Côte d’Azur. Alors qu’il affolait les recruteurs des plus grands clubs, comme le Paris Saint-Germain, le natif de Boghni espère maintenant avoir mis ses problèmes physiques derrière lui et passer à autre chose. Ce samedi, il est d’ailleurs pressenti pour débuter à la place de Jordan Lotomba, recruté cet été, contre Montpellier.