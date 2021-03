Nice : Atal et Dolberg dans le groupe contre Nîmes ?

"Dolberg ne sera pas prêt pour jouer 90 minutes"

Pascal Plancque. "Dolberg, Atal et Lotomba postulent pour une place dans le groupe. Ils ont bien sûr continué à s'entraîner ce week-end et en ont profité pour parfaire leur condition physique", a expliqué Ursea. Puis de développer son opinion concernant son attaquant danois, absent depuis début février et opéré d'une crise d'appendicite : "son évolution est positive, il continue à bien bosser. Il ne sera pas prêt pour jouer 90 minutes mais il postule pour une place dans le groupe."



🔴 « De fortes chances » d'enregistrer des retours dans le groupe #OGCNice pour #OGCNNO

— OGC Nice (@ogcnice) March 1, 2021