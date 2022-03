L'OGC Nice récupère ses latéraux. A J-2 du déplacement à Montpellier, Christophe Galtier a donné des nouvelles rassurantes de Youcef Atal et de Jordan Amavi, respectivement blessés à la clavicule et au genou depuis le mois dernier. « Plus qu’en reprise, ils peuvent être opérationnels, a clarifié l'entraîneur du Gym. Jordan a fait plus d’entraînements collectifs que Youcef. Youcef a démarré aujourd’hui (jeudi), Jordan en milieu de semaine. J’attends le dernier entraînement pour connaître leurs sensations. »



« Ce sont des joueurs importants, mais tous le sont dans l’effectif, a poursuivi le coach des Aiglons. On n’est pas à l’abri de problèmes à ce poste. On n’a joué depuis un certain temps qu’avec deux spécialistes, même si Flavius Daniliuc a été d’un grand secours. Jordan s’est très bien intégré et il a eu cette blessure, Youcef on le connaît. On va déjà les récupérer sur les deux derniers matchs avant la trêve. Et après la trêve, il y aura une série importante avec des matchs quasiment décisifs à chaque fois et des semaines chargées. »



Le retour annoncé de Youcef Atal représente également une bonne nouvelle pour l'Algérie, à deux semaines de la double confrontation des barrages du Mondial 2022, qui opposera les Fennecs au Cameroun, les 25 et 29 mars prochains, à Douala puis à Blida.