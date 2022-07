Nice : Après Galtier, Fournier quitte le navire !

"Qui a le plus de chances d'être encore là dans un an : vous ou Christophe Galtier ? Peut-être les deux ! Ou ni l'un ni l'autre ! ». Julien Fournier avait vu juste dans son entretien retentissant accordé à L’Équipe, le mois dernier, dans lequel il avait réglé ses comptes avec Christophe Galtier. Alors que ce dernier a été intronisé aux commandes du PSG ce mardi, le départ de Fournier serait lui aussi acté, selon les informations de Nice-Matin.

Fournier tourne la page

Après onze ans de bons et loyaux services, Julien Fournier aurait jeté l'éponge en plein mercato, suite à des désaccords avec sa direction. Sa décision de partir aurait été acceptée par Ineos. Elle ne constitue pas vraiment une surprise tant l'issue semblait inévitable. Il y a quelques jours, Jean-Pierre Rivère n'avait pas laissé de place au doute quant à l'avenir de Fournier.

"Les tensions entre Christophe et Julien font partie de la vie d'un club, avait expliqué le boss de l'OGC Nice dans le cadre de la présentation officielle de Lucien Favre. Ce n'est pas trop ce qu'on aime, c'est toujours mieux quand ça se passe différemment. Avec Julien, cela fait onze ans que nous sommes ensemble, on a une transparence de dialogue, même si on avait des visions différentes sur le plan de la stratégie sur les deux-trois dernières années. On sait que Julien a un avenir ailleurs qu'à l'OGC Nice. Il aura toujours mon amitié, mon estime et mon respect". La fin d'une belle histoire pour un club appelé à entrer dans une nouvelle ère.