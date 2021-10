Neymar un « clochard », Mbappé assume totalement

"Ce clochard, il ne me fait pas la passe." Ces quelques mots avaient ébranlé la toile et secoué le petit monde du football. Des mots qui visaient Neymar, prononcés et assumés par Mbappé juste après sa sortie du terrain contre Montpellier (2-0), le 25 septembre en Ligue 1. L'international français est revenu sur cette bisbille dans les colonnes du journal L'Equipe.

"Clochard ? Oui, je l'ai dit"

"Oui, oui, je l'ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C'est pour ça que, tout de suite après, vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui. On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu'on veut gagner, mais il ne faut pas qu'il y ait une certaine rancœur. Il n'y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l'homme et j'admire ce qu'il est. Mais voilà, je n'étais pas content d'une passe. Un jour ça m'est arrivé aussi, je n'ai pas fait la passe et il n'était pas content. Mais il n'y a aucun problème", a ainsi relativisé le prodige de Bondy. Les deux hommes se sont réconciliés depuis.