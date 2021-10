Neymar se fâche de nouveau !

En septembre dernier, au sortir d’un match avec sa sélection brésilienne, Neymar avait exprimé son ras-le-bol concernant le traitement qui lui est réservé. Le sociétaire du PSG avait indiqué en creux qu’on ne le respectait pas assez dans son pays. Un agacement qui ne s’est estompé dans la durée puisqu’il a déclaré peu après qu’il envisageait de stopper sa carrière internationale après la Coupe du Monde au Qatar.

Neymar réagit aux critiques sur son hygiène de vie

Concernant son avenir en Seleçao, il a depuis rectifié quelque peu ses propos. En revanche, il a maintenu ce qu’il avait clamé par rapport aux attaques verbales dont il est la cible. Et il en est d'ailleurs toujours sérieusement remonté. « Je parle de respect parce que les gens disent : 'Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c'est ceci, Neymar c'est cela'. Comment peut-on être 12 ans au sommet sans prendre soin de soi ? Personne ne peut comprendre ça », a-t-il lâché dans un entretien à l’émission Youtube Fui Clear.

Le Brésilien est souvent montré du doigt pour son hygiène de vie et ses sorties nocturnes dans des périodes importantes de fin de saison. Pour lui, c’est un faux-procès qu’on lui fait car sa longévité au plus haut niveau est la preuve qu’il sait faire la part des choses. « Je sais prendre soin de moi, j'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pendant pratiquement 24h, pour quoi faire ? Rien ? Je sors quand je peux. Je sors quand c'est possible, quand je sais que je ne m'entraînerai pas le lendemain. Et je n’arrêterai pas de le faire (...) Quel est le problème ? Il faut me juger pour ce que je fais sur le terrain, là je te permets de parler, mais ce que je fais dehors... », a conclu l’international auriverde.