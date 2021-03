Neymar, le coup de gueule de Leonardo

Leonardo n'apprécie pas les incessantes critiques contre Neymar, notamment les commentaires sur l'hygiène de vie de la superstar brésilienne. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a tenu à l'exprimer dans un entretien pour RMC, ce jeudi.

Leonardo : "Je demande du respect pour Neymar"

"On a beaucoup discuté. Je lui ai dit ce que je pensais du comportement, c'était toujours clair", a-t-il expliqué. Honnêtement on n'a rien à lui dire par rapport à son engagement et son comportement. Tout interpréter par rapport à Neymar, c'est le passé ou l'incompréhension du passé. Neymar a été irréprochable. Il s'engage, il fait le leader, fédère le groupe. C'est un grand joueur (...) Ce n'est pas Neymar qui est sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ! Y compris la presse. Si quelqu'un parle de Neymar aujourd'hui, je vais le défendre. On n'a rien à dire sur lui. Je demande même du respect pour Neymar". Le message est passé.