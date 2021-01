Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors que Neymar a par le passé voulu quitter le club et retourner au FC Barcelone, le Brésilien a visiblement changé d'avis. En effet, lors d'une interview sur TF1 dans l'émission Sept à huit, l'ancien de Santos s'est confié sur son avenir, lui qui sera en fin de contrat en juin 2022. « Je suis heureux aujourd'hui. Je me sens heureux. Ça a beaucoup changé... Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais, aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme et je suis très heureux, ici. Je veux rester au Paris Saint-Germain, j'espère que Kylian (Mbappé) restera aussi ! Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe. Et moi, je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris, jouer au foot et être heureux. C'est le plus important », a ainsi notamment expliqué Neymar, à propos de son désir de rester dans la capitale française.

Neymar à Paris... avec Mbappé et Messi ?



En attendant de savoir si le Brésilien joindra la parole aux actes, les deux camps négocient actuellement une prolongation pour celui qui est arrivée en 2017 en France pour 222 millions d'euros. Si Neymar veut rester, il aimerait bien que Mbappé en fasse de même, alors que les deux joueurs sont très proche. « Nous avons une relation de frères. Moi, je suis l’aîné. Nous aimons beaucoup jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or ! Je l’appelle "Golden Boy" parce qu’il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de foot, tout le monde sait ce qu’il vaut, mais, en dehors du terrain, il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il aime s’amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100 % », a également déclaré celui qui aura 29 ans le 5 février prochain. Dernièrement, Neymar avait également confié vouloir rejouer avec Lionel Messi, en fin de contrat en juin. Reste à savoir si les dirigeants parisiens pourront s'offrir un tel trio, qui ferait d'eux de légitimes favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Réponse dans les prochains mois.