Neymar furieux après son remplacement, Galtier réagit

Alors qu’il s’était montré décisif en début de partie en délivrant une passe à Lionel Messi sur l’ouverture du score, Neymar n’a pas disputé l’intégralité du match victorieux du PSG contre l’OL dimanche soir. Le Brésilien a été relevé à quatre minutes de la fin du temps règlementaire, remplacé par l’Espagnol Carlos Soler. En allant s’asseoir sur le banc, il a affiché une mine quelque peu dépitée.

Neymar était « rincé et en colère »

Le numéro 10 parisien n’était pas content de ne pas être resté jusqu’au bout. Un fait que Christophe Galtier a volontiers reconnu lors de sa réaction d’après-match au micro de Prime Vidéo. « Il est sorti, rincé, un peu en colère mais c’est normal », a déclaré l’entraineur parisien, tout en insistant sur le fait que Ney est « irréprochable dans son comportement ».

🎙️ Christophe Galtier : "On a fait un très bon match" Le coach parisien est satisfait du contenu du match et pense avoir mérité cette victoire. #OLPSG #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats pic.twitter.com/LcYlLsBQCk — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 18, 2022

Galtier a aussi tenu à mettre en avant tous les efforts que fait l’ancien barcelonais pour l’équipe depuis quelques matches. « C’est lui qui donne le meilleur équilibre. Il a du volume, de l’intensité et il est généreux pour l’équipe, a-t-il déclaré. Il est capable de se replacer, et avoir des fulgurances devant. C’est un grand animateur. Il a fait beaucoup de travail pour l’équipe. Il est affuté, et il a beaucoup d’ambitions, avec le club et en terme de stats perso ». Des mots élogieux et qui ont de quoi réconforter la star auriverde après sa sortie. Ou pas.