Nasser Al-Khelaifi charge de nouveau le Barça

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a de nouveau fait part de ses réserves concernant les dépenses du FC Barcelone et leur légalité.

« Est-ce que c’est légal ? »

L'homme fort des champions de France a donc encore exprimé des suspicions au sujet de la façon dont le club catalan renfloue ses caisses. Il a critiqué les leviers économiques du club, qui a vendu des actifs clés pour trouver des fonds et équilibrer ses comptes. "Est-ce que c'est juste ? Non, ce n'est pas juste... Est-ce que c'est légal ? Je ne suis pas sûr", a déclaré Al-Khelaïfi dans un entretien au Politico quand il lui a été demandé de commenter le mercato XXL des Blaugrana. "S'ils l'autorisent, d'autres feront de même. "L'UEFA, bien sûr, elle a ses propres règlements [financiers]. Il est certain qu'ils vont tout examiner", a-t-il ajouté

D'autre part, NAK a également déclaré qu'il était "vraiment sûr que personne ne permettra à la Super League de voir le jour", car "nous devons penser à tout le monde, pas seulement à nous-mêmes et aussi respecter nos fans".