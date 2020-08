Nantes, vers une montée en puissance ?

Les objectifs



Nantes peut viser la première moitié du classement de Ligue 1. Longtemps aux avant-postes l'an passé, les coéquipiers d'Alban Lafont avaient connu une mauvaise série durant l'hiver. Quand le championnat a été interrompu, les Canaris n'avaient que quatre points de retard sur un Stade de Reims qualifié pour la Ligue Europa. En évitant les trous d'airs et en misant sur les qualités de son effectif, Christian Gourcuff peut espérer ramener le FC Nantes dans le premier tiers du classement.

Le mercato



Le club breton a fait une très bonne affaire en levant l'option d'achat qui accompagnait le prêt de Moses Simon. Acheté pour 5 millions d'euros à Levante, le Nigérian reste sur une saison de Ligue 1 à 5 buts et 5 passes décisives. L'attaque est aussi renforcée par le retour de prêt du jeune Randal Kolo Muani qui a brillé en National 1. Les autres lignes ont été renforcées par la promotion de Charly Jan en équipe première chez les gardiens, l'arrivée de Jean-Charles Castelletto en défense et le recrutement d'un ancien jeune de Liverpool, Pedro Chirivella, au milieu de terrain. L'effectif nantais s'est bien renforcé car il n'a perdu que René Krhin dont le contrat n'a pas été renouvelé.

Les premiers pas sous la tunique nantaise de la recrue, Jean-Charles Castelletto ! 👊 pic.twitter.com/O1wel98j6v — FC Nantes (@FCNantes) July 20, 2020

L'équipe-type



Christian Gourcuff devrait miser sur un 4-4-2. Alban Lafont sera le gardien titulaire. La charnière Nicolas Pallois-Andrei Girotto s'avance avec des certitudes. Charles Traoré et Fabio devraient hériter des postes de latéraux. Dans l'entre-jeu, le jeune Imran Louza sera très attendu tout comme Abdoulaye Touré, le capitaine. Si ce dernier est transféré, Mehdi Abeid aura une carte à jouer. Sur les côtés on pourrait retrouver Anthony Limbombe, Abdoul Kader Bamba ou Marcus Coco. Moses Simon et Kalifa Coulibaly seront en charge de l'animation offensive.

Le point fort et le point faible



Pour la saison 2020-2021, Nantes s'offre une stabilité bienvenue. Christian Gourcuff est le premier entraîneur nantais en poste plus d'une saison depuis la fin du mandat de Michel Der Zakarian en 2016. Arrivé à quelques jours de la reprise l'an passé, l'ancien sélectionneur de l'Algérie a cette fois pu bien préparer la saison et son équipe. Mais pour que les bonnes nouvelles de ce type se multiplient à la Beaujoire, il faudra espérer un minimum de mauvaises nouvelles provenant de l'infirmerie. L'an passé, les Canaris étaient passés du top 5 à la deuxième moitié du classement quand Kalifa Coulibaly et Nicolas Pallois ont été blessés. Marcus Coco avait lui manqué l'intégralité de la saison à cause d'une rupture des ligaments croisés. Problème, la préparation de la saison a été difficile pour les Nantais avec plusieurs pépins physiques (Limbombe, Wague, Pereira) et de nombreux cas de Covid-19 (Petric, Castelletto, Kolo Muani, Coco, Abeid, Blas, Touré). Une pré-saison difficile qui pourrait avoir un impact sur l'état de forme physique des joueurs pendant la saison.

Le style de jeu

Christian Gourcuff veut une équipe qui produit du jeu. En 4-4-2, les Bretons vont miser sur un jeu de possession et une solidité défensive pour triompher de leurs adversaires.Pour faire mieux que l'an passé, les longues séquences de passes vont devoir être plus efficaces.