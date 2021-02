Nantes : Triste record pour Domenech

5 - Raymond Domenech est le 1er entraîneur de l’histoire de Nantes à ne remporter aucun de ses 5 premiers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites) à la tête du club dans l’élite. Échec. pic.twitter.com/tTuiGxPSNF

— OptaJean (@OptaJean) January 31, 2021

Qu'en est-il pour les autres ?

Arrivé au sein du FC Nantes à la fin de l'année 2020 pour remplacer Christian Gourcuff, Raymond Domenech avait été choisi pour que le club des Canaris puisse remonter la pente et retrouver le chemin de la victoire. Malheureusement la mission n'est pas encore réussie pour l'ex-sélectionneur des Bleus, bien au contraire.Depuis sa nomination au poste d'entraîneur, Raymond Domenech a enchainé défaites et matchs nuls. Soit cinq matchs sans victoire. Avec la défaite face à Monaco (1-2), il devient ainsi le premier entraîneur de l'histoire du FC Nantes à ne gagner aucun de ses cinq premiers matchs en Ligue 1. Erreur de casting de la part de Waldemar Kita ?À titre de comparaison, Mauricio Pochettino, arrivé au Paris Saint-Germain à peu près à la même période que Domenech au FC Nantes, a remporté quatre de ces cinq premiers matchs. Il a juste fait match nul lors de son premier match face à Saint-Etienne (1-1), le 6 janvier. Néanmoins sa série de victoires a pris fin puisque le PSG s'est incliné contre... le FC Lorient (3-2) !Il est vrai que les débuts en Ligue 1 peuvent être difficiles. Ça avait été notamment le cas pour Sylvinho avec Lyon. S'il avait débuté avec deux victoire, ses trois autres premiers matchs s'étaient soldés par une défaite et deux matchs nuls. Quelques jours après, le Brésilien avait été limogé par Juninho et Jean-Michel Aulas, se faisant remplacer par Rudi Garcia peu de temps après.