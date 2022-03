Nantes : Pallois devrait être absent 4 semaines

Défait à Troyes samedi (1-0), Nantes a sans doute perdu plus qu'un match. Lancée dans la course à l'Europe, la formation d'Antoine Kombouaré restait sur 4 matchs sans défaites en Ligue 1 avant ce revers au Stade de l'Aube. Les blessures se sont multipliées lors de cette opposition car Nicolas Pallois (15ème), Andrei Girotto (55ème) et Charles Traoré (66ème) ont dû quitter le terrain pour ce motif. Estimant en conférence de presse que son équipe aurait pu "jouer trois heures sans marquer", Kombouaré avait également confié sa crainte majeure : "Ce qui me gêne le plus, ce sont les blessures. C'est embêtant pour la suite".

Pallois devrait disputer la finale de la Coupe de France face à Nice

Ce lundi, L'Equipe indique que Nicollas Pallois, qui a disputé 25 matchs cette saison, devrait être absent pendant 4 semaines. Ainsi, après des examens passés ce jour, le défenseur central souffre "d'une entorse du ligament latéral interne", explique le quotidien sportif. Un coup forcément rude pour les Canaris qui vont devoir enchaîner les rencontres dans ce laps de temps, avec des oppositions face à Lille (le 19 mars), Clermont (le 3 avril), ou encore Brest (le 10 avril). Toutefois, si tout se déroule comme prévu, Pallois devrait bien être en mesure de tenir sa place pour le match le plus important de la saison du FC Nantes : la finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice, prévue le samedi 7 mai prochain sur la pelouse du Stade de France (21h15). Âgé de 34 ans, le natif d'Elbeuf avait valorisé, en janvier dernier, son entraîneur : "Antoine Kombouaré a amené une nouvelle dynamique, une autre façon de voir le foot. On a un peu le même caractère, un peu la même façon de penser", disait-il dans les colonnes de L'Equipe. Pallois est lié jusqu'en juin 2024 avec les Canaris, et devrait donc pouvoir démontrer pour quelques temps encore qu'il est un élément indispensable à sa formation.