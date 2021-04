Nantes : Option d'achat levée pour Lafont

Le @FCNantes est heureux d’annoncer la levée de l'option d'achat auprès de l’@acffiorentina pour la mutation définitive d’@AlbanLafont, désormais lié au Club jusqu'en 2024 ✍️

— FC Nantes (@FCNantes) April 29, 2021

" À mon tour de rendre la pareille"

Alban Lafont peut désormais envisager son avenir personnel avec calme.Ainsi, il va pouvoir continuer à évoluer sous le maillot des Canaris, en pleine lutte pour le maintien en Ligue 1 (18ème position). Une bonne nouvelle avant le déplacement des joueurs d'Antoine Kombouaré à Brest, dimanche lors de la 35ème journée de Ligue 1.Par le biais d'un communiqué officiel, Nantes a annoncé l'information.. Prêté depuis deux saisons aux Jaune et Vert, le portier international Espoirs tricolore sera lié au Club des bords de l'Erdre jusqu'en 2024", peut-on lire sur le site officiel.Fort de ses 207 matches en professionnel au compteur malgré son jeune âge, le natif d'Ouagadougou a témoigné sa joie suite à cette nouvelle étape.C’est à mon tour de rendre la pareille en prouvant un peu plus chaque jour sur le terrain. Le coach m’a récemment nommé capitaine de l’équipe et cette prolongation va en ce sens. J’espère vraiment que le meilleur est à venir", a-t-il notamment expliqué.