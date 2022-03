Nantes : Kombouaré veut faire "exploser la Beaujoire" face à Monaco

🟡⏯ 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗩𝗘 - 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘́𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘

Une volonté "d'aller au Stade de France"

Antoine Kombouaré n'était pas présent à Metz dimanche (0-0) en raison de son cas positif au Covid-19 mais sera bien là, mercredi à la Beaujoire pour la demi-finale de Coupe de France contre l'AS Monaco (21h15). Le technicien a expliqué son ambition en conférence de presse, axée évidemment autour d'une possible qualification pour la finale de la compétition, ce qui serait une première depuis 2000, et le succès obtenu contre Calais (2-1). "Depuis lundi, tout le monde a repris l'entraînement, on a retrouvé un groupe conséquent., a-t-il commenté dans des propos retranscrits par France Bleu Nantes.Vingt-quatre heures après l'ouverture de la billetterie en ligne pour cette affiche entre le 7ème et le 9ème de Ligue 1, la Beaujoire affichait complet, comme face au PSG, le 19 février (3-1). Un stade qui aura un rôle fondamental aux yeux de Kombouaré, d'autant plus face à une formation princière qualifiée de "redoutable" et qui pourrait jouer sa saison sur la Coupe de France à ses yeux. "Aujourd'hui, il y a cette volonté de faire les choses ensemble, d'aller au Stade de France en passant ce tour contre Monaco. J'ai totalement confiance dans la manière dont on va se comporter, on est prêt pour ce genre d'évènements. Je vois mon équipe faire un grand match", a-t-il assuré. Puis d'affirmer, convaincu :Pour cette opposition, Nantes enregistrera trois retours, ceux de Jean-Charles Castelletto, Quentin Merlin et Moses Simon. En revanche, Fabio (cheville), Marcus Coco (cheville) et Jean-Kévin Augustin (soins) ne joueront pas.