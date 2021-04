Place historique du football français, Bordeaux est en grand danger après le départ annoncé de l'actionnaire King Street. Le club aquitain pourrait être rétrogradé dans les semaines qui viennent. Une situation qui a interpellé Antoine Kombouaré, même si l'entraîneur de Nantes reste focalisé sur les problèmes - nombreux - de son équipe.

Kombouaré triste pour Bordeaux mais focalisé sur Nantes

"J'ai de la tristesse pour eux, j'ai des amis qui sont encore là-bas. Mais c'est leur problème... Nous, on a suffisamment de soucis ici pour aller commenter ce qu'il se passe à Bordeaux. Je sais que ce n'est pas une situation facile, j'ai connu ça aussi à Lens. C'est malheureux, à eux de faire ce qu'il faut. Nous, on est concentré sur notre travail, on ne s'occupe pas de Bordeaux, on ne s'occupe pas de Lorient, on ne s'occupe pas de Nîmes. Nous, on a des victoires et des points à aller chercher", a expliqué Kombouaré en conférence de presse. Pour rappel, Nantes affronte Strasbourg ce dimanche.