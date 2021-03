Nantes : Kombouaré tance ses joueurs

À Nantes, c'est la déception qui l'emporte après la défaite des hommes d'Antoine Kombouaré contre Reims (1-2), mercredi soir. Un revers concédé sur le fil qui reste en travers de la gorge du Kanak, lequel n'a guère apprécié la prestation de certains de ses hommes, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, qui voit les Nantais végéter à une indigente 19e place au classement.

Déception et battement pour Kombouaré

"C'est très dur, on sent des joueurs très déçus, ils ne sont pas loin de sentir de l'abattement. Quand on regarde les statistiques, on est fragiles, malades, a regretté le technicien nantais en conférence de presse. Dès que l'adversaire revient au score, on a du mal à rester fort dans nos têtes. On est dans le dur, pour ne pas dire plus. Mais heureusement pour nous, il y a des matchs et du travail pour relever la tête. Soit vous lâchez et vous donnez raison aux adversaires et on est vacances et on file en L2. Soit on s'accroche, on se bat et on fait tout pour combler ce déficit. J'ai très envie de me battre pour ce club.", a-t-il martelé pour inspirer ses hommes à relever le menton. Pas facile au vu du contexte, les Canaris défiant le PSG à l'occasion de leur prochaine sortie en championnat...