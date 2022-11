Nantes : Kombouaré suspendu 1 match ferme après son comportement face à Nice

La sanction est tombée pour Antoine Kombouaré. Le 23 octobre dernier, à la suite du match nul entre Nice et Nantes (1-1), le technicien des Canaris s'était emporté en ciblant l'arbitrage de François Letexier, qui avait accordé un penalty en faveur des Aiglons et possiblement refusé d'en siffler un en faveur de Nantes. "Comment voulez-vous que l'on respecte les arbitres, comment voulez-vous qu'on respecte ces types ? À la mi-temps, quand je revois les images, je me dis que, soit j'ai de la merde dans les yeux, soit (le 4ème arbitre) c'est un voyou, un menteur", avait-il affirmé. Si Letexier avait plus tard avoué sa "part de responsabilité" dans le chaos de la fin de la rencontre, ce mercredi a été l'heure de la sanction pour Kombouaré.

Kombouaré : "L'arbitre qui ne m'a pas dit la vérité n'est pas sanctionné"

Ainsi, il s'est vu infliger trois matches de suspension dont deux avec sursis selon le communiqué officiel de la commission de discipline, qui a dû saisir le Conseil National de l’Ethique avant de prendre sa décision. La sanction prenant effet à partir du mardi 15 novembre et le Kanak sera ainsi sur le banc des Canaris pour la réception d'Ajaccio, dimanche lors de la dernière journée avant la Coupe du monde au Qatar.



Auditionné mardi devant la commission, Kombouaré a confié son ressenti, forcément amer, auprès de L'Equipe. "Je respecte la décision de la commission mais je considère que c'est une injustice. J'ai senti lors de mon audition que l'on me comprenait mais on m'a rappelé à mon devoir d'exemplarité en me disant que les arbitres étaient en difficulté. Mes propos ont sûrement été un peu forts, mais l'arbitre qui ne m'a pas dit la vérité lui n'est pas sanctionné", a-t-il affirmé. François Letexier, qui a repris le sifflet dimanche dernier lors du match OM-OL après avoir été mis au repos, appréciera.