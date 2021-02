Nantes : Kombouaré déjà validé par ses joueurs

Le genre de lundi matin qu'on aime 🥰#mondaymotivation pic.twitter.com/XfOKQ5LnIF

— FC Nantes (@FCNantes) February 15, 2021

Un discours simple mais efficace

Dans le cadre de la 25eme journée de Ligue 1, le FC Nantes se déplaçait à Angers. Un derby attendu par les deux équipes et qui était également le premier match d'Antoine Kombouaré à la tête de l'équipe nantaise. Le club était sur une série plutôt mauvaise, constituée de matchs nuls et de défaites. Mais ça y est, les Canaris ont mis fin à cette période de disette en remportant le match 3 à 1. Une victoire qui leur fait du bien et qui leur fait directement oublier Raymond Domenech, limogé par Waldemar Kita malgré son arrivée fin décembre.Les joueurs nantais ont partagé leur joie, liée à leur nouvel entraîneur. Notamment le gardien de l'équipe, Alban Lafont, en conférence de presse : « Il nous fallait un petit coup de fouet pour nous réveiller. Est-ce l'arrivée d'Antoine Kombouaré ? Il amène un nouveau cadre et une nouvelle façon de travailler. J’espère que ça va être la bonne. On va travailler et l’aider. Il nous transmet beaucoup d’énergie. On sait comment il est. Dans notre position, on a besoin de ça et de se rassurer. C’est un coach qui communique beaucoup avec les joueurs dans les vestiaires ou sur le terrain pendant le match. Les joueurs sont jeunes et ont donc besoin d’être guidés. C’est positif pour l’équipe ».Ce qui a surtout plu aux joueurs nantais, c'est le discours de leur nouvel entraîneur. Simple et basique. Comme en témoigne le milieu Imran Louza : « Il nous a demandé de la discipline dans tout ce qu'on fait. Il a demandé de faire les efforts ensemble, de montrer de la détermination mais également de jouer. Il nous a dit de jouer, de ne pas faire que défendre ». Des propos confirmés par Sébastien Corchia, défenseur nantais :« Il nous a dit que ça allait payer et il a eu raison. Tous les efforts ont été récompensés ». Antoine Kombouaré débute donc plutôt bien son aventure avec le FC Nantes. De quoi, peut-être, rassurer les supporters du club.