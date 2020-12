Après avoir lourdement chuté face à l’OM le week-end dernier (3-1), le FC Nantes a de nouveau livré une prestation indigente sur son terrain face au RC Strasbourg ce dimanche. Et alors que son président a la réputation d'avoir la gâchette facile, Christian Gourcuff a pris les devants dans les médias. "On connaissait l’enjeu, on avait bien préparé ce match. Quand ça se termine comme ça, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche. Dans ces situations, soit on plonge, soit on remonte. Ça ne peut pas être pire que là. Ça doit servir de point de révolte et de réaction, sinon c’est du suicide", a tonné Gourcuff en conférence de presse.

Gourcuff interpelle les joueurs

"Est-ce que je serai là au prochain match (dimanche prochain contre Dijon) ? Posez la question aux personnes à même de répondre. J’ai un contrat (jusqu’en juin 2021). Je ne vais pas refaire l’historique de ma venue, je suis venu ici pour donner un coup de main. Je suis au service du FC Nantes, j’essaie de faire du mieux possible. Il y a des moments où c’est plus difficile. Si je ne conviens pas à la situation, ce n’est pas un souci. Dans ma situation et la façon dont je suis venu, ce serait encore moins un souci", a ajouté le tacticien breton, qui en a profité pour renvoyer ses joueurs devant leurs responsabilités : "Quand on voit la prestation de l’équipe, on peut s’interroger sur les prestations individuelles. Les joueurs ne sont pas à leur niveau. Il faut détacher le problème par rapport à moi. Le problème c’est l’avenir du club. Il ne faut pas qu’ils jouent contre leur camp, ce serait embêtant (...) La clé, ce sont les joueurs qui l’ont", a-t-il encore asséné. Aux joueurs de répondre.