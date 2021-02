Nantes : Deux matchs sans Domenech

𝗝𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ⚡

Un match déterminant

Le FC Nantes devra faire sans son entraîneur, Raymond Domenech, lors de ses deux prochains matchs. Il a été testé positif puis négatif au coronavirus mais le club a décidé, par précaution, que le technicien de 69 ans devait s'isoler quelques temps et repasser des tests. Les joueurs nantais n'auront donc pas leur coach à leurs côtés pour le match de Coupe de France face à Lens mercredi puis celui contre Angers en Ligue 1 dimanche. Depuis son arrivée début janvier, Raymond Domenech ne parvient pas à améliorer le jeu nantais, et n'a toujours pas remporté le moindre match. L'équipe est toujours en difficulté en Ligue 1 (18e) et le club se pose quelques questions sur l'avenir de l'ancien sélectionneur des Bleus. Le FC Nantes a confirmé que le staff technique prendrait bien le relais lors de ces deux rencontres.Dans le marasme actuel, ce match de Coupe de France pourrait constituer une bouffée d'oxygène. Et une occasion pour la formation nantaise de renouer avec une victoire qui la fuit depuis le 8 novembre. En conférence de presse avant ses tests, Raymond Domenech avait dévoilé tous les enjeux de cette rencontre : « On y va avec l’envie de provoquer quelque chose avec les quelque changements qui vont s’opérer. A un moment, il faut casser cette dynamique de passivité. On ne peut plus continuer comme ça, avait-il reconnu. Ce match de Coupe de France sert à ça parce que ce n’est pas la pression du championnat. Ce sont des matchs où ceux qui auront l’occasion de jouer devront montrer quelque chose, en faire plus et bousculer un peu le confort, la situation. La concurrence doit être partout, tout le temps, et ça peut être des matchs intéressants pour ça ».