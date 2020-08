Nantes : Coco et Blas de retour, Emond et Limbombe forfaits

🗣 Christian Gourcuff : "La coupure a été plus longue, donc logiquement la préparation l'a été également. (...) On a un effectif diminué, il n'y a que les deux premiers matchs officiels qui nous diront si l'on est prêt ou non." #FCGBFCN pic.twitter.com/nSfCzlZOW8

Nantes enregistre le retour de trois joueurs

Avancée d'une journée en raison du report du match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne, la rencontre opposant Bordeaux à Nantes ouvrira le championnat version 2020-2021. À l'image de certaines équipes touchées par le Covid-19 au sein de leur effectif, le FC Nantes ne déroge pas non plus à la règle et s'avance amputé de plusieurs joueurs... et d'autres blessés. En conférence de presse ce jeudi, Christian Gourcuff, l'entraîneur du FCN, a fait un tour d'horizon de ses hommes disponibles.Arrivée en janvier 2020, la recrue Renaud Emond, qui n'a pas encore eu le temps de s'adapter à son nouvel environnement, a été touché aux ischio-jambiers samedi dernier contre Le Havre. Il est donc ménagé pour ce premier rendez-vous. Concernant Anthony Limbombe, le coach a été explicite :Jean-Charles Castelletto et Denis Petric, qui ont contracté le Covid-19 il y a quelques semaines, n'ont pas encore été autorisés à reprendre l'entraînement collectif. Abdoulaye Touré et Mehdi Abeid sont eux toujours à l'isolement après avoir été testés positifs récemment.Au rayon des bonnes nouvelles, Christian Gourcuff a affirmé que Molla Wagué serait de retour dans le groupe à partir de lundi prochain., s'est félicité le coach nantais. Il a également précisé que, en application du protocole de la Ligue, les tests PCR réalisés mercredi n'ont révélé aucun cas positif.