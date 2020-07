Nantes : Coco a rejoué !

Retour gagnant 🙌



Le premier ⚽ de la saison est l'oeuvre de @MarcusMawkus 🎯 pic.twitter.com/25Al8umtch

— FC Nantes (@FCNantes) July 19, 2020

Coco a ouvert le score dès la 6eme minute sur une frappe canon



⏱ 7'



Ouverture du score de @MarcusMawkus qui fusille le gardien suisse d'une grosse frappe à l'entrée de la surface ! Heureux pour toi, Marcus 🙌



1⃣-0⃣



Le direct vidéo 👇 https://t.co/KuV2lqgt9D pic.twitter.com/519BlcgZnR

— FC Nantes (@FCNantes) July 18, 2020

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/but-de-marcus-coco-face-a-nyon-CNT000001rJfRx.html"][/EMBED]Lors du match amical entre le FC Nantes et Nyon, un événement a eu lieu, samedi. Il y a bien eu une marque large en faveur des Canaris (6-0) dont c’était le premier match estival de préparation devant 150 spectateurs et le premier depuis la défaite à Angers (0-2), le 7 mars dernier en Ligue 1. Logique vu la différence de niveau (Nyon est une troisième division suisse), mais le fait du jour était ailleurs. Marcus Coco a rejoué !Souvenez-vous de cette histoire assez terrible. Lors de sa première rencontre officielle avec Nantes, Coco, recruté en provenance de Guingamp pour quatre ans et 3 millions d’euros, s’était gravement blessé. A Lille (1-2), le 11 août 2019, le milieu offensif était victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche dès la 15eme minute. L’une des pires blessures du footballeur frappait la recrue nantaise dès la 1ère journée de Ligue 1.Et, pour la première fois depuis ce triste épisode, Marcus Coco a donc rejoué samedi à Annecy-le-Vieux ,et cela s’est cette fois très bien passé. Titularisé par Christian Gourcuff, l’ancien Guingampais a ouvert le score rapidement à la 6eme minute sur une frappe tonitruante à l’entrée de la surface et logée sous la transversale. Quasiment un an après, Coco a donc revêtu le maillot canari et joué la première période, d’abord sur le flanc droit puis en pointe à la demi-heure avec Simon et Bamba à ses côtés. « Pour un premier match, c’est pas mal. Ça fait toujours plaisir de marquer. C’est le premier but avec l’équipe. Après 11 mois, c’est de la confiance en plus. J’espère que ça va me booster encore plus », a réagi le milieu offensif de 24 ans après la rencontre, un grand sourire aux lèvres.