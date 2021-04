Nantes : Cible de menaces de mort et d'insultes racistes, Louza est soutenu par le club

franco- marocain

Loïc Tanzi

Louza est très touché, comme sa famille



Voici le genre de messages reçus par @Louza_Imran après la défaite de Nantes ce week-end. Il faudrait penser à faire quelque chose contre les insultes sur les réseaux sociaux. Ce n’est que du football... pic.twitter.com/SZvcuyYE5v

— Loïc Tanzi (@Tanziloic) April 5, 2021

Après la défaite du FC Nantes contre l'OGC Nice, dimanche pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1 (1-2),. Lea notamment vu son chien, sa copine, et ses parents être menacés de mort, en plus de lui-même. Ses origines ont été évoquées avec le terme "bougnoule" dans une capture diffusée par, journaliste à RMC Sport.Ce mardi, le FC Nantes est monté au créneau afin de défendre le joueur, dans un communiqué publié sur le site officiel du club, 19ème de Ligue 1 avec 28 points. Condamnant les menaces et insultes, le club s'est montré "profondément choqué par les menaces et les insultes racistes dont Imran a été victime. Ce n'est pas la première fois que des membres du club reçoivent ce genre d'attaques, que nous condamnons fermement. Nous ne relâcherons pas nos efforts pour faire cesser cela.. Nous savons pouvoir compter sur les supporters Jaune et Vert, foncièrement attachés aux valeurs humanistes du football, pour en faire de même."Le joueur, lui, a aussi pris la parole sur son compte Twitter. Remerciant le club, les joueurs, le staff et la direction du club, Louza a indiqué :. Se disant désolé de la situation sportive de l'équipe dirigée par Antoine Kombouaré, il a également promis que les joueurs allaient se battre pour "que ce grand club qu'est le FC Nantes reste en L1".