Moussa Dembélé, un départ devenu inévitable

Cette fois, Moussa Dembélé devrait bien quitter l'Olympique lyonnais. L'attaquant a trouvé un accord avec l'Atlético Madrid et sa direction a accepté de négocier avec le club espagnol. Juninho a confirmé ce samedi au micro de Téléfoot que le numéro 9 de l'OL était sur le départ. « Moussa est venu me voir, il pense que c’est le moment de changer d’équipe, il a un peu perdu la motivation. On n'avait pas prévu qu'il parte cet hiver. On discute avec l’Atlético, il n’y a rien de fait mais lui est d’accord avec le club » a expliqué le directeur sportif du champion d'automne.

Depuis le Final 8, Moussa Dembélé est sorti du onze lyonnais

Ce départ devrait permettre au joueur de 24 ans de retrouver du temps de jeu en succédant à Diego Costa chez les Colchoneros. Incontournable depuis son arrivée en provenance du Celtic en 2018 contre 22 millions d'euros, il a connu une première moitié de saison 2020-2021 plus compliquée. Devancé par le trio Kadewere - Depay - Toko Ekambi, Moussa Dembélé est sorti du onze lyonnais. Il n'a été titularisé qu'à six reprises depuis la reprise de la Ligue 1 et n'a marqué qu'un but en 16 apparitions.

Son doublé contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions paraît loin. C'est pourtant lors du Final 8 de la Ligue des Champions que l'attaquant a commencé à perdre sa place. Ses 16 buts en championnat, sa deuxième saison à plus de 15 buts dans l'Hexagone, ne lui avaient pas permis d'être titularisé lors du sprint final européen.

Moussa Dembélé a souvent été annoncé en Angleterre

Supersub au Portugal, il a depuis perdu son efficacité. Depuis le 19 décembre et une entrée en jeu à dix minutes de la fin du match à Nice, le natif de Pontoise n'est plus apparu dans le groupe lyonnais à cause d'une fracture du bras. Cette situation inconfortable devrait précipiter son départ de Lyon. Depuis sa découverte de la Ligue 1, son passage était annoncé comme éphémère.

A chaque mercato, il était envoyé dans les grands clubs anglais comme Manchester United, Tottenham, Chelsea ou Arsenal mais aussi ailleurs comme quand il était supervisé par la Juventus Turin ou courtisé par le Borussia Dortmund. Longtemps, l'éventualité d'un départ ne se résumait qu'à de simples rumeurs. Désormais, avec des négociations officiellement évoquées par Juninho, une vente de l'ancien international espoir est aussi imminente que confirmée.