Mouscron - Chevalier : ''Lopez est un lâche''

Gérard Lopez continue de traîner une image pas très reluisante aux yeux de l'opinion publique. Propriétaire des Girondins de Bordeaux, dix-neuvièmes du classement de Ligue 1, il peut s’inquiéter aussi pour la situation de Mouscron, club dont il est l’actionnaire majoritaire.



La formation belge occupe également l’avant-dernière place de son Championnat (Division 1B). « Vous savez, quand on est lâché comme des bêtes, sans salaire, c’est compliqué. Tous les jours, on vient, on se donne. Sans savoir ce qu’on va devenir... », a réagi Teddy Chevalier.

« Je n’ai pas peur »

L’attaquant français de Mouscron, interrogé le week-end dernier par La Dernière Heure, s’en est pris directement à l’homme d’affaires : « Je n’ai pas peur des mots. On peut casser mon contrat demain. Mais Gérard Lopez est un lâche. Il faut arrêter de le brosser dans le sens du poil. »



Selon certains médias belges, Gérard Lopez serait tenté de vendre le Royal Excel Mouscron pour un euro symbolique, vu l'état d'endettement.