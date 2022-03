Mort d'Emiliano Sala : Le joueur était probablement inconscient au moment de son décès

Un jury britannique a conclu ce jeudi qu'Emiliano Sala est mort dans le crash de son avion dans la Manche, début 2019. Le joueur, qui effectuait, de nuit et par mauvais temps, le trajet entre Nantes et Cardiff, où il rejoignait son nouveau club, était probablement inconscient après avoir été intoxiqué au monoxyde de carbone. Son corps avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Une combinaison de différents facteurs a été observée par le jury, réuni dans un tribunal du Dorset, au sud de l'Angleterre. Le pilote, David Ibbotson, dont le corps n'a pas été retrouvé, a perdu le contrôle de son appareil.

Intoxiqué par les gaz d'échappement

Sala, lui, a succombé à des blessures à la tête et à la poitrine, et était probablement profondément inconscient après avoir été asphyxié par des niveaux toxiques de monoxyde de carbone provenant du système d'échappement défectueux de l'appareil. L'hypothèse concernant le monoxyde de carbone avait été soulevée dans le rapport de l'AAIB (Air Accidents Investigation Branch, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens), paru en mars 2020. Le rapport expliquait alors que le pilote "a perdu la maîtrise de l'avion pendant un virage effectué manuellement, qui a probablement été amorcé pour rester dans des conditions météorologiques de vol à vue ou les retrouver".

La famille de Sala déplore les "nombreuses occasions manquées"

La famille d'Emiliano Sala, qui a suivi la décision du jury à distance depuis l'Argentine, a expliqué dans un communiqué transmis par ses avocats qu' "Emiliano était profondément inconscient au moment de l'accident", comme le relate L'Equipe. La famille du joueur a également tenu à "remercier la coroner et le jury pour leur travail acharné dans cette affaire", permettant de mettre en exergue les "nombreuses occasions manquées dans le monde du football et de l'aviation pour éviter sa mort tragique et prématurée".