, Bernard Tapie laisse un vide énorme dans le paysage footballistique. Et c'est forcément du côté de Marseille que les choses sont vécues le plus durement, tant l'ancien président de l'OM a impacté la vie d'un club et d'une ville. Marseillais de naissance, Zinedine Zidane a rendu hommage à l'ex homme d'affaires.C'est par un message posté sur les réseaux sociaux que Zizou s'est exprimé. "Mon souvenir de Monsieur Bernard Tapie, tout simplement le Président de l’OM qui a eu l’ambition de monter une équipe pour gagner la Champions League. Il a réussi !Toutes mes chaleureuses pensées à sa famille qui lui était d’un soutien inconditionnel."Un message court mais emprunt de respect pour celui qui a permis à l'enfant qu'était Zinedine Zidane en 1993, au moment où l'OM soulevait le trophée de la Ligue des champions, de rêver. C'est d'ailleurs une photo de Bernard Tapie posant au côté de la coupe, que Zidane a choisi comme illustration de son message.