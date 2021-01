Morgan Sanson, un destin anglais ?

Très actif sur le marché des transferts depuis le début du mois, l'OM a besoin de vendre pour garder ses comptes à l'équilibre. Après le départ de Kevin Strootman pour compenser l'arrivée de Pol Lirola, c'est Morgan Sanson qui devrait faire les frais du recrutement d'Arkadiusz Milik. Contrairement à cet été, le club phocéen ne s'oppose plus à un départ de son milieu de terrain. Il espère même obtenir une vingtaine de millions d'euros grâce à la vente de ce joueur qui est sous contrat jusqu'en 2022.

« Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre »

L'actuel sixième de la Ligue 1 est susceptible d'y parvenir grâce à l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League pour l'ancien joueur de Montpellier. Ces derniers mois, West Ham, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Fulham, Wolverhampton et surtout Burnley qui avait fait une offre ont approché le joueur de 26 ans. Cette fois, c'est Aston Villa qui semble en pole position dans ce dossier. D'après le Daily Mail, le club basé à Birmingham est en négociations avancées avec la direction marseillaise. Ce week-end, aucune offre n'était encore parvenue aux dirigeants de l'OM à en croire les propos d'un André Villas-Boas qui ne cachait pas la faisabilité de ce transfert. « On va voir. Le mercato est ouvert, Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre. Officiellement, on n'a reçu aucune offre, sauf si cela s'est passé pendant le match. C'est un garçon qui intéresse le foot anglais par ses caractéristiques, et c'est possible qu'il puisse se passer quelque chose. »

Sanson a joué plus de 200 matchs en Ligue 1

Morgan Sanson est sur le point de rejoindre une Premier League qui lui fait les yeux doux depuis longtemps. Grâce à sa polyvalence, sa capacité à remporter les duels et ses projections offensives, l'ancien international espoirs est un joueur polyvalent qui a les atouts pour s'imposer en Angleterre. De l'autre côté de la Manche, il pourrait avoir l'opportunité de découvrir un championnat étranger pour la première fois et surtout de valider les progrès observés tout au long de son expérience en Ligue 1. En huit saisons entre Montpellier et Marseille, le natif de Saint-Doulchard a joué plus de 200 matchs dans l'élite du football français. Une longue expérience que l'OM tente désormais de monnayer pour rentrer dans ses frais.