Montpellier : Un musée dans le futur stade

Un musée pour tous les amateurs de sport

Le Montpellier Hérault avait annoncé en début d'année son projet de nouveau stade. Ce dernier se situera à Pérols, il aura une capacité de 25 000 places et sa construction devrait coûter environ 150 millions d'euros. Un projet fou, porté par le groupe de Laurent Nicollin. Ce stade devrait voir le jour d'ici 2024 ou 2025 et il portera le nom de Louis Nicollin, un homme plus qu'important à Montpellier, dans le football français et dans l'émancipation du football féminin. L'édifice n'arrivera pas seul, puisque le club compte créer un musée dédié à Louis Nicollin et à son immense collection. C'est ce qu'a révélé le Midi Libre dans son édition du jour. En effet, l'ancien président du Montpellier Hérault dispose d'une collection incroyable de maillots composée de plus de 13 000 pièces.La collection de « Loulou » ne compte pas seulement des maillots de football. C'est une collection qui peut plaire à tous les fans de sport. En effet, il possède dans cette dernière un kimono de David Douillet par exemple, ou encore des maillots jaunes portés par Raymond Poulidor et Bernard Hinault. Interviewé par le Midi Libre, Laurent Nicollin a exprimé sa joie quant à la création de ce musée : « On a la chance d'avoir des choses fabuleuses qu'il a laissées. Autant les mettre en valeur et que les gens puissent en profiter ». Plusieurs stades disposent déjà d'un musée, notamment le Groupama Stadium à Lyon ou encore l'Allianz Riviera à Nice qui abrite le Musée national du sport. Néanmoins, il va falloir attendre encore un petit peu pour admirer la collection de Louis Nicollin, le chantier du stade n'ayant même pas encore débuté. Montpellier est le deuxième club en France qui va posséder son propre stade, l'OL étant le premier. Brest et Nîmes ont également pour projet d'avoir leur propre enceinte sportive dans les prochaines années.